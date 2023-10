Redmi Note 12 Pro 5G da 6/128GB: nuovo incredibile MINIMO STORICO su Amazon

In questi giorni lo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G è sotto i riflettori non solo per essere un dispositivo di fascia media dalle prestazioni elevate, ma anche perché sta scendendo di prezzo a vista d’occhio e oggi lo trovate a un nuovo prezzo bomba su Amazon. La versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione può essere vostro a soli 220,95 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il prezzo finale è un nuovo minimo storico per questa configurazione.

Redmi Note 12 Pro 5G: caratteristiche tecniche di alto livello

Lo splendido device è equipaggiato con il prestante processore MediaTek Dimensity 1080, realizzato con l’innovativo processo produttivo a 6 nanometri. Quest’ultimo, con frequenza fino a 2,6 GHz, e la GPU Mali-G68 garantiscono prestazioni fluide e rapide, adatte a qualsiasi utilizzo anche intense. Per quanto riguarda la memoria e lo spazio di archiviazione, il Redmi Note 12 PRO 5G oggetto della promozione offre 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Dal punto di vista del design, il telefono presenta un corpo sottile con dimensioni di 162,9 mm in altezza, 76 mm in larghezza e 7,9 mm di spessore, con un peso di 187 g. Il display Flow AMOLED FHD+ da 6,67″ offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima di 900 nit, garantendo una visualizzazione chiara e vivace. Per quanto riguarda la fotocamera, il Redmi Note 12 PRO 5G vanta una fotocamera posteriore tripla da 50 MP + 8 MP + 2 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP, consentendo di scattare foto nitide e di alta qualità.

Ottima anche la batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica Turbo da 67 W che assicura una lunga durata e una ricarica rapida. In poche parole vi stiamo parlando di un dispositivo eccellente come rapporto qualità – prezzo e vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione di Amazon: Redmi Note 12 Pro 5G con 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione a soli 220,95 euro. Con Cofidis avrete la possibilità di pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

