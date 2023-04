Redmi Note 12 Pro 5G a un prezzo SPECIALE su ePRICE (pochi pezzi)

Il Ponte del 25 aprile, oltre che per il brutto tempo in diverse regioni italiane, verrà ricordato anche per l’offerta a sorpresa di ePRICE sul nuovo Redmi Note 12 Pro 5G, lanciato da Xiaomi sul mercato italiano appena un mese fa. Rispetto a un prezzo consigliato di 340 euro, oggi lo puoi acquistare su ePRICE a 255 euro, grazie al 25% di sconto applicato nell’ambito dell’iniziativa Sconti in Fuga. C’è solo un problema, tra virgolette: la disponibilità è limitata e nel momento in cui ti scriviamo sono rimasti pochi pezzi.

Redmi Note 12 Pro 5G in sconto del 25% su ePRICE (disponibilità limitata)

Il consiglio è di completare l’ordine il prima possibile così da approfittare di un prezzo che difficilmente ritroverai nelle prossime settimane. Puoi anche usufruire del pagamento rateale grazie alla partnership tra Oney ed ePRICE: se scegli questa opzione, pagherai una commissione aggiuntiva di appena 3,60 euro, quindi il prezzo complessivo dell’ordine resterà sempre inferiore a 260 euro.

Su Amazon il prezzo di vendita per lo stesso modello oscilla intorno ai 270 euro, perciò risparmi ben 15 euro sul miglior prezzo garantito dal colosso di Seattle. Sul sito ufficiale di Xiaomi il Redmi Note 12 Pro 5G è invece in vendita a partire da 379,90 euro, di conseguenza il risparmio è ancora più ghiotto. Le caratteristiche che rendono il nuovo re dei medio gamma economici è il display AMOLED a 120 Hz, la ricarica rapida a 67W e la fotocamera con sensore principale IMX766 di Sony con OIS.

Ti rinnoviamo l’invito a cogliere al volo la super offerta di ePRICE sul Redmi Note 12 Pro 5G così da risparmiare 85 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.