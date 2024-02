Redmi Note 12 Pro 5G (6GB/128GB) in OFFERTA eBay a 170€ in MENO

Se vuoi avere uno smartphone dalla ottime prestazioni, con la tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente, senza spendere un patrimonio, non perdere questa occasione. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a soli 231 euro, invece che 399,90 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

In questo momento puoi avvalerti di uno sconto fuori di testa e dal prezzo originale risparmi circa 170 euro. Avrai così per le mani uno smartphone davvero eccezionale a un ottimo prezzo. Da non perdere per nessun motivo.

Redmi Note 12 Pro 5G a prezzo assurdo solo su eBay

Non ci sono storie a questa cifra non si trova di meglio. Questo è un medio gamma dalle prestazioni eccellenti che oggi puoi avere a una cifra molto più bassa. Se ti piace immortalare i momenti più belli delle tue giornate potrai farlo con la fotocamera da 50 MP. E no devi nemmeno preoccuparti che si scarichi perché ha una super batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W.

Grazie al processore potente, MediaTek Dimensity 1080 e i suoi 6 GB di RAM, spinge sull’acceleratore regalando emozioni uniche. Tutto visibile nel bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. E poi h una memoria interna da 128 GB ed è resistente agli schizzi con protezione IP53.

Fai alla svelta perché a questa cifra andrà a ruba. Dunque vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a soli 231 euro, invece che 399,90 euro. Ricordati di inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.