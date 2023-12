Redmi Note 12 Pro: 120€ di SCONTO solo OGGI

Sconto immediato di 120 euro per tutti gli utenti che riescono ad acquistare il Redmi Note 12 Pro sul Mi Store prima che termini l’offerta o finisca in sold out. Si tratta di una super promozione disponibile solo per oggi. Cosa stai aspettando? Assicurati uno smartphone top di gamma a prezzo entry level. Mettilo in carrello a soli 279,90 euro, invece di 399,90 euro. La consegna gratuita è inclusa nel già ottimo sconto.

Redmi Note 12 Pro: super fotocamera, ultra batteria e mega processore

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro è stato realizzato per includere tanta tecnologia all’avanguardia in un prezzo decisamente contenuto. La fotocamera principale è dotata di un sensore con OIS Sony IMX766. I tuoi scatti saranno sempre incredibili, delle vere e proprie opere d’arte. Inoltre, grazie alla mega batteria da 5000 mAh hai un’autonomia pazzesca. Il processore MediaTek Dimensity 1080 è la ciliegina sulla torta.

Goditi un display ultra nitido con tecnologia AMOLED a 120Hz di refresh rate. Tutto diventa meraviglioso da questa “finestra” sui tuoi contenuti. Solo oggi è tuo a 279,90 euro, invece di 399,90 euro. Approfittane sul Mi Store dove puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero semplicemente selezionando PayPal come metodo di pagamento. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

