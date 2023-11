Redmi Note 12: PREZZO SHOCK per il Black Friday Amazon

Tieniti forte perché con il Black Friday di Amazon oggi acquisti lo Xiaomi Redmi Note 12 a un prezzo shock. Stiamo parlando di una super offerta davvero incredibile, che ti lascerà a bocca aperta, ma non troppo perché altrimenti gli ultimi pezzi si esauriranno senza che tu sia riuscito ad aggiudicartene almeno uno. Metti in carrello questo super smartphone a soli 139,90 euro, invece di 229,90 euro! Sì, hai capito bene e no, non è uno scherzo. Tra l’altro puoi anche pagare a Rate Tasso Zero se sei un cliente Prime.

Redmi Note 12 by Xiaomi: che spettacolo questo prezzo

Prezzo spettacolare per il Redmi Note 12 al Black Friday di Amazon! Questo smartphone by Xiaomi è una vera combinazione di prestazioni, qualità e risparmio. Per prima cosa, ad accoglierti appena lo accendi c’è il display AMOLED a 120Hz. Colori e fluidità sono al top. Inoltre, a muovere tutto c’è il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm che è in grado di gestire qualsiasi carico senza affaticarsi mai. Infine, la batteria da 5000 mAh fa il suo dovere portandoti fino a fine giornata.

Acquistalo subito a soli 139,90 euro, invece di 229,90 euro! Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.