Redmi Note 12 a PREZZO REGALO solo oggi sul Mi Store

Devi cambiare smartphone, ma non sai che “pesci pigliare”? Se il tuo budget è ridotto a causa dei tantissimi regali di Natale che hai fatto e dei pranzi e delle cene o dei viaggi in giro per il mondo, non disperare. Questa volta evita telefoni che dopo due mesi devi buttare via. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 12 approfittando di un’offerta regalo disponibile solo per oggi sul Mi Store Italia. Acquistalo subito a soli 139,90 euro, invece di 229,90 euro. Consegna gratuita inclusa.

Redmi Note 12: tutto quello che cerchi in uno smartphone

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone completo di tutto e dalle caratteristiche vincenti. Nonostante il suo prezzo particolarmente basso, oggi ancora di più grazie all’offerta sul Mi Store Italia, ti assicuri un display AMOLED a 120Hz di refresh rate. Ciò vuol dire massima fluidità dei contenuti e colori super brillanti. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685, per prestazioni eccezionali e processo a 6 nm. La ricarica rapida da 33W porta la batteria da 0% a 100% in pochissimo tempo.

Acquistalo solo oggi a 139,90 euro, invece di 229,90 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.