Redmi Note 12 mette il "Turbo": arriva il midrange più potente del mercato

In queste ore è appena stata confermata la data di debutto ufficiale del nuovo mediogamma di casa Xiaomi; si chiamerà Redmi Note 12 Turbo e sarà il primo dispositivo al mondo ad essere dotato del processore Snapdragon 7+ Gen 1 di Qualcomm appena annunciato.

Di fatto, dopo settimane di indiscrezioni e rumors, finalmente la compagnia asiatica ha annunciato la data di debutto (per il mercato asiatico) del primo device al mondo con la nuova piattaforma di fascia media dell’OEM americano. Questo dispositivo giungerà in Cina il prossimo 28 marzo, ma non c’è ancora una data ufficiale per la commercializzazione europea.

Redmi Note 12 Turbo: tutto quello che sappiamo

I due teaser appena pubblicati in rete rivelano la data di lancio e ci offrono un primo sguardo a quella che sarà l’estetica del telefono. Vediamo una back cover con tre sensori sul posteriore, con quello principale da 64 Megapixel. Sul frame laterale poi troveremo un bilanciere del volume, un fingerprint e il pulsante di accensione. Non manca poi, microfono, blaster IR, griglia dello speaker, jack audio da 3,5 mm, porta USB Type C, slot SIM e non solo.

Lo schermo del dispositivo sarà un pannello OLED da 6,67 pollici FullHD+ e il sistema operativo sarà Android 13 personalizzato con skin MIUI 14. La batteria sarà una cella energetica da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W e troveremo poi il processore Snapdragon 7+ Gen 1 di Qualcomm, storage UFS 3.1 da 256 GB, RAM da 12 GB di tipo LPDDR5 e molto altro ancora. Potrebbe arrivare da noi con il moniker POCO F5. Infine, sul fronte fotografico avremo una selfiecam da 16 Megapixel, coadiuvata da tre ottiche così ripartite: 50 Mpx + 8 Mega + 2 Mpx.

