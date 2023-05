Redmi Note 12 in SUPER OFFERTA sotto i 160€ su ePRICE

Display AMOLED al top, ottima ricarica rapida da 33W e tripla fotocamera da 50 megapixel. Sembrano gli ingredienti di un medio gamma più che convincente, in realtà sono le caratteristiche chiave del Redmi Note 12, il base gamma di quest’anno della famiglia dei Redmi Note di Xiaomi. Se non hai l’esigenza di connetterti alla rete 5G, è lo smartphone ideale per te, a maggior ragione oggi che è in super offerta su ePRICE, dove lo puoi acquistare a soli 158 euro anziché 240 euro, per effetto del 34% di sconto applicato.

Redmi Note 12 in sconto del 34% su ePRICE

Guardare l’ultima serie TV in uscita su Netflix diventa una goduria sul display AMOLED da 6,67 pollici con un picco di luminosità fino a 1.200 nit e una risoluzione FullHD+ (2.400×1800), a cui si aggiunge il refresh rate a 120 Hz per un’esperienza di visione fluida e senza più alcuna interruzione, ideale anche per chi è abituato a lunghe sessioni di gaming. L’altro principale punto di forza dello smartphone di Xiaomi è la batteria da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia della durata di circa 1 giorno e mezzo con un utilizzo medio. Si comporta ottimamente anche la tripla fotocamera, restituendo scatti da condividere istantaneamente sui social network con cui fare il pieno di like.

La promozione è valida sul modello da 128GB in colorazione Green fino alla mezzanotte di oggi o fino a esaurimento scorte. Per esperienza, ti diciamo che ci sono ottime probabilità che l’offerta scada perché tutte le unità ancora rimaste sono andate a ruba. Volendo, puoi scegliere anche di dilazionare il pagamento in tre rate con Oney, con un piccolo supplemento di appena 2,20 euro.

Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE sul Redmi Note 12 base, risparmiando così la bellezza di 82 euro rispetto al prezzo originale. Affrettati però, lo sconto sarà disponibile fino alla mezzanotte di oggi.

