Redmi Note 12 in offerta a 149€ è un BEST BUY (venduto da Amazon)

Il Redmi Note 12 è sempre di più un punto di riferimento del mercato per gli utenti che vogliono spendere poco ma che non intendono rinunciare a uno smartphone completo, sotto tutti i punti di vista. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 149 euro per la variante da 64 GB, venduta direttamente da Amazon. C’è poi la versione da 128 GB che viene proposta a 161 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon è un ottimo acquisto

Il Redmi Note 12 è uno smartphone completo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, una soluzione ottima per la fascia di prezzo.

Da segnalare anche 4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Tra le specifiche c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display oltre che di un chip NFC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.