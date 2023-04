Redmi Note 12 by Xiaomi: scopri come acquistarlo a soli 159€

Redmi Note 12 è un simpatico smartphone realizzato da Xiaomi che integra tutto ciò che cerchi in un dispositivo affidabile e moderno con un prezzo decisamente conveniente. Oggi lo paghi ancora di meno grazie alla fantastica promozione Xiaomi Fan Festival che è arrivata al suo terzo round. Acquistalo ora a soli 159,90 euro, invece di 229,90 euro.

Per ottenere questo prezzo, ulteriormente ribassato rispetto alla promozione visibile di 199 euro, devi inserire il codice coupon RN1240. In questo modo ottieni al check out un extra sconto di altri 40 euro, portando così il tuo risparmio a 70 euro rispetto ai 30 euro iniziali. Niente male vero? Dai un’occhiata a tutto ciò che ha da offrirti questo device.

Redmi Note 12: il cavallo di battaglia by Xiaomi con 70€ di sconto

Acquista il Redmi Note 12 risparmiando 70 euro grazie alla promo Xiaomi Fan Festival Round 3. La consegna è gratuita. Il suo design moderno lo rende particolarmente bello da vedere e anche comodo da utilizzare e tenere in una mano. Il suo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici premium è una bomba, Goditi immagini sempre perfette con colori vivaci e fluidi grazie al refresh rate da 120Hz.

Grazie alla batteria da 5000 mAh lo porti sempre con te dimenticandoti della ricarica. Il tutto gestito da un eccezionale processore. Dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 685, raggiungi livelli ottimali di prestazioni e performance durante anche un utilizzo intensivo. Mettilo in carrello a soli 159,90 euro, anziché 229,90 euro, inserendo il codice coupon RN1240.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.