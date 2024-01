Redmi Note 12 a soli 139,90€ sul Mi Store (+ COUPON in pagina)

Torna l’angolo delle offerte del giorno Xiaomi. Sul sito ufficiale segnaliamo la promo sul Redmi Note 12, in vendita a 139,90 euro nella versione 4+64 GB. E in più, se sei un nuovo utente del Mi Store, puoi usufruire di un coupon omaggio del valore di 10 euro, per un importo finale di 129,90 euro. Ecco il link all’offerta.

Il modello Note 12 di Redmi è uno dei migliori base di gamma oggi in circolazione. Regalo ideale per i genitori o i propri nonni, rappresenta anche una soluzione ideale come secondo telefono (il tanto caro muletto di qualche anno fa).

Redmi Note 12 in offerta a 139,90 euro sul Mi Store

Ampio display da 90 Hz, certificazione IP53 (impermeabile a polvere e schizzi) e batteria di lunga durata sono i principali punti di forza del base di gamma firmato Redmi.

Si presenta come uno smartphone dal design elegante, con un ottimo display per la fascia di prezzo a cui viene venduto. E soprattutto è un telefono equilibrato, dove le prestazioni non mancano, a tutto vantaggio dell’esperienza d’uso quotidiana.

Nel momento in cui scriviamo, sono disponibili le colorazioni Ice Blue e Onyx Gray, mentre il modello Mint Green risulta terminato.

Se anziché regalarlo ai tuoi genitori o a un tuo familiare vorresti prenderlo per te, ti suggeriamo di scegliere il modello nella configurazione 4+128 GB, in offerta a 179,90 euro invece di 279,90 euro. Quest’ultimo dà la possibilità di ottenere un coupon di 20 euro, a patto però di essere un nuovo utente del negozio online di Xiaomi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.