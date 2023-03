Redmi Note 12 5G ancora in bundle con Redmi Buds 3 sul sito ufficiale

Chi ancora non ha approfittato dell’offerta di lancio iniziale è ancora in tempo: il nuovo Redmi Note 12 5G è in offerta a 279,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi in bundle con gli auricolari Redmi Buds 3. Il consiglio è di portare a termine l’ordine quanto prima per scongiurare il rischio che la disponibilità delle cuffie termini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Bundle Redmi Note 12 5G + Redmi Buds 3 ancora disponibile su Mi.com

In due sole parole: best buy. Anzi in tre: best buy assoluto. Dal processore Snapdragon 4 Gen 1 all’ottimo display AMOLED, passando per una sorprendente autonomia, il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 12 5G si presenta come uno dei telefoni più interessanti di questo inizio anno. Se è vero che la combinazione “bel display e ottima autonomia” la fa da padrone tra i medio gamma, lo stesso non si può dire dal punto di vista del processore. Ed è proprio qui che il nuovo Redmi 12 5G riesce a fare la differenza, con prestazioni al top rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto.

Se sei un nuovo clienti del sito ufficiale di Xiaomi, hai diritto a un ulteriore sconto di 5 euro al carrello. In più godi anche della spedizione gratuita (questo anche se non è il tuo primo acquisto su mi.com), con la consegna prevista entro il 31 marzo.

L’offerta di lancio del sito ufficiale Xiaomi è di quelle da prendere al volo. Oltre allo sconto di 20 euro sul prezzo di listino, riceverai in regalo anche gli auricolari semi-in-ear Redmi Buds 3 del valore di 49,99 euro. Approfitta subito del bundle prima che termini la disponibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.