Redmi Note 11S a PREZZO SHOCK su Amazon: CROLLO totale del 42%

Il re degli smartphone Android di fascia media Redmi Note 11S è in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente sbalorditivo. Infatti, complice uno sconto incredibile del 42%, il telefono del colosso cinese crolla ad appena 173€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il calo verticale di prezzo e il super sconto a due cifre, Redmi Note 11S ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Solo su Amazon puoi acquistare Redmi Note 11S ad appena 173€: occasione d’oro

Partendo da un design decisamente accattivante e giovanile, Redmi Note 11S stupisce per il suo bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici super fluido e la fotocamera frontale per selfie di qualità. Alimentato da un potente processore octa core e con una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza alcun problema, sul retro integra un modulo fotografico quadruplo con un eccellente sensore principale da 108 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Cosa stai aspettando? Il telefono di Redmi è un device eccellente in questa fascia di prezzo: mettilo subito nel carrello per sfruttare lo sconto shock del 42%. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

