Redmi Note 11 Pro: solo oggi a 259€ sul Mi Store, quantità limitata

Grande risparmio sul Mi Store, solo per oggi e in quantità limitata. Allora, acquista subito lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro a soli 259,90 euro, invece di 379,90 euro. Si tratta di un’offerta lampo, disponibile fino a esaurimento scorte. Ecco perché ti consigliamo di essere molto veloce nel confermare il tuo ordine. “Uomo avvisato, mezzo salvato”, recita un antico proverbio.

La versione in promozione è quella da 6GB di RAM e 128GB di ROM. Un’ottima soluzione se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso con buone prestazioni. Qui possiamo assicurarti che ti trovi di fronte a un dispositivo che non ti deluderà mai. A parte il prezzo, decisamente vantaggioso, le componentistiche che offre sono di ottima qualità.

Redmi Note 11 Pro: lo smartphone di lusso a un prezzo entry level

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro effettivamente si avvicina molto a uno smartphone di lusso, ma il suo prezzo ne è ben lontano. Non rinunciando proprio a nulla, offre un display AMOLED Full HD+ da 120Hz di refresh rate. In pratica, ogni immagine è ricca di dettagli, coloratissima e tutto scorre in modo fluido. Il processore integrato è il noto Qualcomm Snapdragon 695, una garanzia in quanto a prestazioni, stabilità e velocità.

La batteria da 5000 mAh è eccezionale. Non solo fornisce un’ottima autonomia, per più di un giorno, ma si ricarica velocemente grazie alla tecnologia di Ricarica Turbo da 67W. Il nuovo sistema LiquidCool facilita il raggiungimento e il mantenimento delle prestazioni ottimali grazie a una temperatura sempre perfetta delle componenti all’interno. Acquistalo ora a 259,90 euro, invece di 379,90 euro. Solo per oggi in esclusiva sul Mi Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.