Redmi Note 11 Pro: Prezzo PROMO e Mi Band 6 in regalo

Redmi Note 11 Pro si trova in offerta su Goboo.com a 279€, con uno sconto di circa 20 euro rispetto al prezzo di listino. Anche la variante 5G è scontata, con un risparmio di 30 euro e un prezzo di partenza di 299€.

Redmi Note 11 Pro – 279€ 299€ | Link all'acquisto Redmi Note 11 Pro 5G – 299€ 329€ | Link all'acquisto

I nuovi dispositivi di punta di Xiaomi condividono le medesime specifiche tecniche, tranne per quanto riguarda il processore. Il modello più costoso monta un SoC Snapdragon 695 con modem 5G integrato, mentre sotto la scocca della variante 4G c'è un MediaTek Helio G96, chip octa-core piuttosto potente ma privo di connettività 5G. Ad affiancare i potenti SoC, troviamo 6 o 8 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione.

Redmi Note 11 Pro: Display 120Hz e ricarica a 67W

Il display dei nuovi Note 11 Pro è un AMOLED DotDisplay da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Inoltre, abbiamo un refresh rate adattivo fino a 120Hz, per una fluidità massima in ogni circostanza. Lo smartphone sceglie autonomamente la frequenza di aggiornamento più adeguata al contenuto o all'applicazione che viene visualizzata, offrendo la massima reattività del pannello soltanto quando risulta necessario, senza gravare troppo sull'autonomia della batteria. Quest'ultima è da ben 5.000 mAh, un valore più che sufficiente per 1 giorni di utilizzo intenso con una sola carica.

Note 11 Pro arriva in dotazione con un caricatore da ben 67W, che riesce a ricaricare lo smartphone da 0 a 100% in circa 30 minuti.

Anche il comparto fotografico non è da meno, con ben 4 ottiche a disposizione dell'utente. La fotocamera principale è da ben 108MP, alla quale di affianca una ultra-grandangolare da 8MP, una macro e un sensore di profondità per l'effetto bokeh.

Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G sono disponibili in promozione sul sito Goboo.com, store specializzato in device Xiaomi, Redmi e POCO. Chi acquista uno di questi due modelli riceve in omaggio la fantastica Mi Band 6 e una borsa targata Goboo. Inoltre, invitando un amico a registrarsi al sito si ha diritto ad un ulteriore coupon di 20€ da applicare in fase di checkout.