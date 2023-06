Redmi Note 11 Pro: sul Mi Store non si scherza, tuo a soli 286€

Cerchi uno smartphone dalle prestazioni interessanti, ma che costi poco? La risposta alla tua domanda si trova sul Mi Store di Xiaomi e si chiama Redmi Note 11 Pro. Oggi, a un prezzo speciale, è un vero affare grazie alla promo NO IVA Week. Unisciti ai tantissimi utenti che hanno deciso di risparmiare pur scegliendo la qualità. , invece di 379,90 euro. Così stai salvando 93,90 euro dal tuo portafoglio. La spedizione è gratuita.

Dotato di 6GB di RAM è in grado di far girare qualsiasi app e gioco, anche impegnativi e in multitasking, senza alcun problema. Con i suoi 128GB di ROM hai tanto spazio per installare e conservare i tuoi contenuti preferiti. A questo prezzo ti stai assicurando uno smartphone dotato di fotocamera da 108MP migliorata, con sistema di imaging all’avanguardia. I tre obiettivi lavorano sinergicamente per catturare qualsiasi cosa tu voglia immortalare.

Redmi Note 11 Pro: uno spettacolo tra le tue mani

. Un vero spettacolo di tecnologia. Il display AMOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento da 120Hz regala immagini mozzafiato e una fluidità pazzesca. La tecnologia LiquidCool tiene a bada la temperatura per mantenerla bassa anche quando il processore Qualcomm Snapdragon 695 è a pieno regime per sprigionare tutta la sua potenza.

Goditi tutto questo per tutto il giorno e oltre, anche lontano da casa e da una fonte di energia, grazie alla mega batteria da 5000 mAh con Ricarica Turbo da 67W. Niente è impossibile con questo smartphone tra le mani. Accedi a una vita completamente smart, lui sarà il tuo compagno di viaggio, di avventure e di giornata. , invece di 379,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.