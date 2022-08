Redmi Note 11 Pro+: cam da 108MP e potenza bruta a prezzo WOW (-23%)

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon con il 23% di sconto è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando il validissimo medio gamma del colosso cinese viene proposto al prezzo di uno dei tanti smartphone economici. Ad appena 307€, infatti, hai l’opportunità di stringere tra le mani un device in grado di soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza di utilizzo senza rimpianti.

Realizzato con un design minimal e senza fronzoli con una buona scelta di materiali, Redmi Note 11 Pro+ monta un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; si tratta di caratteristiche che spesso non è possibile trovare nemmeno negli ultimi top di gamma del momento.

Redmi Note 11 Pro+ è in offerta su Amazon a un prezzo niente male: non fartelo scappare

Sotto il cofano è presente un potente e scattante processore octa core che ti assicura reattività e velocità nell’avvio delle app, mentre la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida da 120W: quando è scarico ti bastano meno di 30 minuti per caricarlo al 100% e torna a utilizzarlo per moltissime altre ore. Inoltre, la fotocamera multipla posteriore monta un sensore principale da 108 MP per foto ad altissima risoluzione e video ad alta qualità.

Sei pronto a stringere tra le mani uno smartphone completa di tutto a un prezzo super conveniente? Acquista subito Redmi Note 11 Pro+ fintanto che è in sconto su Amazon a un prezzo davvero niente male; se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

