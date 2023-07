Redmi Note 11 crolla di prezzo su Amazon: risparmi oltre 100€

Il Redmi Note 11 è uno smartphone di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, che offre prestazioni superiori risparmiando energia.

Normalmente proposto a 249€, oggi il Redmi Note 11 può essere tuo a soli 143€, grazie ad un robusto sconto del 43% che vi suggeriamo di non farvi assolutamente scappare. Se state cercando uno smartphone con una scheda tecnica completa, veloce ed estremamente affidabile ad un ottimo prezzo, questo è sicuramente il telefono su cui puntare.

Il display è un ampio AMOLED FHD da 6,43 pollici con gamma di colori DCI-P3, che fornisce colori e dettagli più vivaci. Inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video. Redmi Note 11 è dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, che migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi.

Ottimo anche il comparto fotografico: il Redmi Note 11 è dotato di una configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati e il sensore di profondità da 2MP permette di catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

E’ dotato della funzione Alexa mani libere, che ti consente di usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Il Redmi Note 11 è uno smartphone rapido e potente con un comparto fotografico degno di nota. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistarlo ad un prezzo iper-conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.