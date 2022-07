Redmi Note 11, budget phone VALIDISSIMO a prezzo micro

Ti è mai capitato di trovare una offerta così buonada sembrarti impossibile? È quello che ti proponiamo quest’oggi con l’ottimo Redmi Note 11 in offerta su eBay a un prezzo estremamente economico: ti bastano appena 174€ per ricevere a casa un device che saprà appagarti sotto tutti i punti di vista.

Infatti, nonostante il prezzo molto economico, lo smartphone del brand spin-off di Xiaomi è perfetto per un utilizzo quotidiano: lo adorerai durante le telefonate, mentre giochi agli ultimi giochi del Play Store oppure mentre scatti foto e registri i video delle tue vacanze estive.

Redmi Note 11 è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre: follia del weekend

Lo smartphone di Redmi monta un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori e una perfetta illuminazione, mentre sotto il cofano è presente un potente processore octa core di Qualcomm per avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante. Se poi sei un amante delle foto e non esiti un secondo a registrare video simpatici, non potrai non innamorarti della fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre perfetti. Inoltre, lo smartphone economico monta una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida che non ti lascerà mai a secco a metà giornata.

Ti sembrerà impossibile che tutto questo sia possibile, ma ti assicuriamo che Redmi Note 11 è questo e molto altro; non sarà un caso se è spesso etichettato come uno dei migliori budget phone presenti sul mercato. Non fartelo scappare e mettilo subito nel carrello fintanto che può essere tuo a un prezzo ridicolo e, non dimenticarlo, puoi rateizzare il pagamento in 3 comode rate con PayPal.

