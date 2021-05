Redmi Note 10S sbarca ufficialmente in vendita su Amazon Italia. Se sarai fra i primi a prenderlo in preordine, potrai avere questo gioiellino al prezzo di 269€ invece di 299€ per il modello con 128GB di storage interno.

Redmi Note 10S in preordine su Amazon

Uno degli ultimissimi smartphone del colosso cinese è questo interessante device, pronto ad essere un eccezionale battery phone, ma anche un buon camera phone e un alleato per gli amanti del gaming da mobile. Soprattutto, in questa fascia di prezzo è difficilissimo poter approfittare della presenza di un display di tipo AMOLED.

Qualsiasi sia il motivo per il quale Xiaomi Redmi Note 10S ti attira, c’è da essere sicuri che tutti gli acquirenti saranno persuasi del fatto che l’equilibrio fra qualità e prezzo si conferma ancora una volta eccezionale.

Per accaparrartelo in sconto a 269€ invece di 299€, direttamente da Amazon, tutto quello che devi fare è completare l’acquisto prima che le scorte finiscano. Ti ricordiamo che si tratta di un preordine e che le spedizioni (gratis per i clienti Prime) partiranno dal 21 giugno 2021.

