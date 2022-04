Redmi Note 10, batteria infinita e fotocamera tripla a prezzo FOLLE

L’ottimo smartphone di fascia media Redmi Note 10 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti assolutamente scappare, soprattutto se hai un budget di spesa limitato e stai cercando il classico miglior rapporto qualità/prezzo.

Al prezzo a cui è in offerta su Amazon, infatti, si tratta di una scelta quasi obbligata considerando il buon design e una scheda tecnica che ti permette di utilizzarlo in ogni situazione senza alcun problema.

Redmi Note 10 in offerta su Amazon a questo prezzo è l’occasione che stavi cercando

Il design è molto curato, sicuramente non di quelli che ti aspetti in un device sotto i 170€, il che rende l’offerta di Amazon ancora più ghiotta: frontalmente è presente un bel display da 6.5 pollici con fotocamera punch hole frontale e una buona ottimizzazione delle cornici. I tasti per il controllo del volume e di blocco/sblocco del display sono posti nel frame laterale destro, mentre sul fondo trovi lo speaker di sistema (buono) e la porta USB Type-C per la ricarica; sul versante opposto è ancora disponibile il jack audio da 3.5 mm, ideale se ancora utilizzi cuffie con il cavo per ascoltare la musica.

Posteriormente la fotocamera tripla monta un sensore principale da 48 MP che sarà in grado di assicurarti un sacco di soddisfazioni anche grazie all’intelligenza artificiale che ottimizza lo scatto per garantirti il miglior risultato, mentre sotto la scocca il processore MediaTek di ultima generazione è affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno. Il pezzo forte di Redmi Note 10 è senza ombra di dubbio l’incredibile batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, il mix perfetto di tecnologia che ti permetterà di utilizzarlo per molte ore senza restare senza autonomia.

Cosa stai aspettando? Acquista subito Redmi Note 10 prima che lo sconto si esaurisca: imparerai ad amarlo sin dalla prima accensione.