Redmi Note 10T potrebbe essere rinominato “Redmi Note 10 5G” con alcune modifiche strutturali in alcuni mercati selezionati. Di fatto, il mese scorso, Xiaomi ha annunciato il Redmi Note 10 5G nei mercati globali. Un recente rapporto ha affermato che questo dispositivo potrebbe essere rinominato Redmi 20X in Cina. Nuove informazioni condivise dall’handle Twitter di Xiaomiui rivelano che questo dispositivo verrà rinominato Redmi Note 10T in alcuni mercati.

Redmi Note 10 5G e le sue mille varianti

Lo screenshot di un codice MIUI condiviso dal profilo Twitter della fonte mostra che i telefoni Redmi Note 10 5G (globale) e Redmi Note 10T (globale) e il Redmi Note 10 hanno la stessa Camellia. Il leak dichiara inoltre che l’attuale Note 10 5G arriverà in Cina con il moniker Note 10 e in altri Paesicon il moniker Redmi Note 10T. Questi modelli saranno dotati di un sistema a doppia fotocamera. Non ci sono altre informazioni sul Note 10 cinese e sul Note 10T per i mercati globali.

#RedmiNote105G will be sold as Dual Camera variant #RedmiNote10 for China and #RedmiNote10T for other countries. pic.twitter.com/FGqSmx9wdS — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) April 28, 2021

Il dispositivo Note 10T dovrebbe arrivare come successore del Redmi Note 9T, che ha debuttato all’inizio di quest’anno. Probabilmente, potrebbe diventare ufficiale ad un certo punto nel prossimo mese.

Redmi Note 10 5G specifiche e caratteristiche

Il telefono ha un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici a 90 Hz che offre una risoluzione Full HD +. È dotato di protezione Gorilla Glass 3. Nella parte anteriore è posizionata una snapper selfie da 8 megapixel e il suo sistema di fotocamera posteriore ha una lente principale da 48 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il chipset Dimensity 700 5G alimenta il dispositivo fino a 4 GB / 6 GB di RAM. È dotato di 64 GB e 128 GB di memoria UFS 2.2 e di uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. Il telefono è supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W tramite USB-C. È dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Per la connettività, offre funzionalità come dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

