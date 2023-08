Redmi K70 Pro si mostra online: sarà POTENTISSIMO

In queste ore il meraviglioso top di gamma del sub brand di Xiaomi, il Redmi K70 Pro, è stato avvistato online. Il dispositivo si è mostrato su Geekbench rivelando moltissimi dettagli sulla sua scheda tecnica. Disporrà di un processore premium e avrà tanta RAM a bordo.

Andiamo con ordine: la serie K70 di Redmi dovrebbe venir annunciata entro la fine dell’anno in Cina; nei mesi successivi però arriverà anche da noi, con altri moniker e altri brand (Xiaomi e POCO). La line-up prenderà il posto della serie K60 vista a fine 2022 e adesso, il modello Pro della gamma è apparso su Geekbench. Dai punteggi e dai dati tecnici scopriamo quali saranno i suoi componenti interni.

Redmi K70 Pro: tutto quello che sappiamo

Il Redmi K70 Pro è stato avvistato online sul database di Geekbench. Il dispositivo ha il numero di modello 23113RKC6C. La scheda madre di questo terminale ha il nome in codice “Corot” e comprende quattro core con frequenza di clock a 2.0 GHz, tre a 3 GHz e uno grande da 3,35 GHz. In poche parole, il chipset in questione sarà il Dimensity 9200+ di MediaTek. Dal sito di Geekbench poi apprendiamo che disporrà di Android 13 e di ben 16 GB di RAM.

Dai test single core ha ottenuto 1882 punti, da quelli multicore invece, 4356 punti. Non si sa nulla però di ulteriori dettagli in merito. Secondo Digital Chat Station questo device potrebbe ricevere anche una versione con lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (SoC ancora da annunciare) e potrebbe essere supportato da una batteria da 5120 mAh con fast charge da 120W. Lo schermo potrebbe avere una risoluzione 2K e il refresh rate da 120 Hz.

