Redmi K70: il nuovo top di gamma sfiderà le ammiraglie Android

Sappiamo che il sub brand di Xiaomi, Redmi, annuncerà i nuovi smartphone di punta verso la fine dell’anno o, al massimo, all’inizio del prossimo. Unitamente ai gadget di fascia media (un must per la compagnia), vedremo le ammiraglie con la nuova piattaforma di Qualcomm. Il chipmaker infatti, svelerà i processori premium verso novembre, in concomitanza dello Snapdragon Summit Festival. Vedremo sicuramente lo Snapdragon 8 Gen 3 che alimenterà moltissimi gadget Android. La line-up K70 di Redmi quindi, vedrà queste soluzioni sotto la scocca.

Redmi K70 con i nuovi chipset di punta di Qualcomm

Giusto come “remind me”, segnaliamo che Redmi ha presentato la serie Redmi K60 a dicembre 2022; ci sono tre modelli in questa gamma (K60e, K60 e K60 Pro) e presentano, rispettivamente, il Dimensity 8200, lo Snapdragon 8+ Gen 1 e lo Snapdragon 8 Gen 2). Lecito pensare che solo il modello più costoso della nuova gamma avrà il chip più potente dell’OEM americano. Ci aspettiamo un hardware di punta, caratteristiche di alto livello e pannelli super risoluti, proprio come quelli dei cugini di Xiaomi.

Ad oggi c’è da dire che il Redmi K60 Pro non è mai uscito fuori dal paese interno; non sappiamo quindi se anche il suo successore, il K70 Pro, giungerà mai da noi, magari con il marchio POCO. Staremo a vedere.

Inoltre, secondo i report, apprendiamo che lo Snapdragon 8 Gen 3 disporrà di un grande core Cortex X4 con clock a 3,75 GHz, cinque core Cortex A720 a 3,0 GHz e due core Cortex A520 che opereranno a 2,0 GHz. Stando a quanto si legge da Geekbench, questo chip è riuscito ad ottenere punteggi record: 2563 e 7256 nei test single e multucore. Su AnTuTu invece, ha registrato 1771106 punti.

