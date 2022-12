Redmi K60 avrà una caratteristica che i fan richiedono da tempo

Da moltissimo tempo oramai apprendiamo rumors su rumors inerenti i futuri dispositivi della linea Redmi K60. Gli smartphone si presenteranno come soluzioni incredibili, efficaci, performanti e dotati di specifiche all’avanguardia.

Uno dei modelli della gamma del sub brand di Xiaomi presenterà sicuramente lo Snapdragon 8 Gen 2, andando così a sfidare le altre soluzioni premium che arricchiranno il mercato nelle settimane a venire. Ma cosa è emerso su questi particolari gadget? Scopriamolo insieme.

Redmi K60: le ultime novità trapelate sul web

Stando a quanto dichiarato dal noto insider del web Digital Chat Station, scopriamo che Redmi K60 disporrà della ricarica veloce senza fili, di un pannello flessibile con risoluzione 2K e di una configurazione composta da 16+512 GB. Probabilmente poi, la versione sopracitata dovrebbe essere quella più potente dell’intera serie. Tra l’altro, anche Lu Weibing, il presidente di Xiaomi China e direttore di Redmi, ha già parlato di display 2K sull’intera gamma.

Fra le altre cose, si prevede che i telefoni della serie vanteranno specifiche tecniche differenti; per esempio, scopriamo che i modelli in arrivo (ben tre, Redmi K60E, K60 e K60 Pro) avranno tre SoC diversi (MediaTek Dimensity 8100, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 8 Gen 2), ma non solo. Dovrebbero avere tutti uno schermo piatto 2K anche se si parla di una sorta di rivisitazione della Dynamic Island per la selfiecam dei device; è solo un rumor, non c’è nulla di concreto, pertanto vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Vedremo lenti da 50 Megapixel, ricarica rapida da 67W+30W wireless e anche 120+30W per la versione più costosa. In poche parole, saranno i primi telefoni dell’azienda a vantare la wireless charging. Quando li vedremo? In primo luogo in Cina a gennaio; per il resto, non sappiamo nulla ancora dell’eventuale distribuzione internazionale.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo il Redmi Note 11 a soli 185,00€ con uno sconto pari al 26% sul prezzo di listino.

