Redmi investe nella serie Note: nuovi device in vista?

Xiaomi Redmi Note 11E Pro è stato avvistato nell'elenco dei dispositivi supportati dal Google Play; secondo quanto si apprende, potrebbe essere un Note 11 Pro 5G globale rinominato.

Redmi Note 11E Pro: cosa sappiamo?

La serie Note 11 è stata inizialmente lanciata in Cina ad ottobre. Recentemente, ha fatto il suo debutto nei paesi internazionali con quattro dispositivi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro 4G, e Nota 11 Pro 5G. Ora, un nuovo dispositivo dellaf amiglia è stato individuato nell'elenco dei dispositivi supportati dal Google Play e pare che sia chiamato Note 11E Pro. Diamo un'occhiata ai suoi dettagli.

Un nuovo terminale è stato individuato nell'elenco dei dispositivi supportati da Google Play con il numero di modello “2201116SC“. L'elenco di Google Play conferma anche che il nome di questo dispositivo è Redmi Note 11E Pro. In precedenza, il gadget è stato individuato sulla certificazione TENAA rivelando specifiche come display, processore, RAM, spazio di archiviazione e molto altro. Sembra che questo sarà una versione rinominata della versione globale di Redmi Note 11 Pro 5G, come da precedenti indiscrezioni.

Specifiche tecniche

Sotto il cofano, il Note 11E Pro sarà alimentato da un chipset Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Tuttavia, la fuga di notizie precedente suggerisce fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo sfoggerà un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco fino a 1200 nits.

Inoltre, in termini di ottica, il telefono racchiuderà una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Nella parte anteriore, ci sarà una camera da 16 MP per i selfie. Il telefono sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh, supportata da una ricarica rapida da 67 W.

Poiché il dispositivo è già apparso su un paio di database, possiamo aspettarci che il debutto possa avvenire presto in Cina. Questo sarà anche il primo dispositivo della serie Redmi Note 11 con SoC Snapdragon in Cina poiché quelli esistenti sono alimentati dalla serie MediaTek Dimensity.