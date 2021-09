Redmi G 2021 UFFICIALE con SoC Intel e AMD

Il notebook da gioco Redmi G 2021 è appena stato lanciato nelle varianti aventi processore Intel e AMD. Di fatto, il sub brand di Xiaomi ha annunciato silenziosamente i laptop da gaming in Cina.

Redmi G 2021: le caratteristiche

Il nuovo portatile è disponibile nelle varianti Intel e AMD. Entrambi i modelli offrono display a 144Hz, fino a 16 GB di RAM e grafica RTX 3060.

Il Redmi G 2021 è dotato di un display da 16,1 pollici che offre una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. La variante Intel è alimentata dal processore Core i5-11260H di 11a generazione, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

D'altra parte, la sua edizione AMD è guidata dal processore Ryzen 7 5800 e 16 GB di RAM. Offre anch'essa 512 GB di storage. Entrambi i modelli sono preinstallati con Windows 10 e dovrebbero ricevere presto l'aggiornamento a Windows 11.

Il portatile è dotato del sistema Hurricane Heat Dissipation 3.0 che offre due ventole e quattro uscite per espellere il calore. Il sistema di dissipazione della variante AMD dispone anche di heat pipe in rame.

La variante Intel Redmi G 2021 viene fornita con un alimentatore da 180 W, mentre il modello AMD ottiene un alimentatore da 230 W. Entrambi offrono altre funzionalità premium come il Wi-Fi 6, il DTX: X Ultra Sound, la tastiera retroilluminata di dimensioni standard, l'assistente intelligente Xiao AI, porte Thunderbolt 4, USB-C.

La variante AMD del laptop di Redmi ha un prezzo di 6.999 Yuan (~ $ 1.081). È ora disponibile per le prenotazioni in Cina tramite Xiaomi Mall e sarà in vendita dal 28 settembre. Il modello Intel costa 5.699 Yuan (~ $ 880). Le sue prenotazioni sono iniziate sempre tramite lo store Xiaomi Mall; il device sarà in vendita da domani 23 settembre. Non è chiaro in quali altri mercati arriverà. Non sappiamo se l'azienda lo commercializzerà anche in Europa; staremo a vedere.