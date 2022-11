Redmi Buds 4 Pro, sound da concerto per le cuffie ECONOMICHE (-20%)

Se pensi che sia necessario sborsare un piccolo patrimonio per acquistare un paio di cuffie di qualità, sappi che durante la settimana del Black Friday puoi risparmiare un bel po’ per le cuffie Redmi Buds 4 Pro con questa offerta di Amazon. Con uno sconto del 20% con tanto di consegna rapida e gratuita, infatti, le cuffie del colosso cinese sono tue ad appena 79€.

Nonostante il prezzo super conveniente, le cuffie di Redmi hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità con un sound epico e sempre ad altissima risoluzione.

Le cuffie Bluetooth Redmi Buds 4 Pro crollano di prezzo su Amazon

Comode, leggere e dotate di una super batteria che ti assicura una riproduzione ininterrotta di ben 36 ore (con il case di ricarica rapida), le cuffie del colosso hi-tech sono tra le pochissime che in questa fascia di prezzo hanno ricevuto la certificazione audio Hi-Res.

I tuoi brani preferiti risuoneranno sempre potenti e cristallini, come se fossi a un concerto, mentre il supporto alla cancellazione attiva del rumore è sempre al tuo fianco per ridurre al minimo eventuali rumori esterni che potrebbero disturbarti. Completamente compatibili con iOS e anche Android, le cuffie di Redmi supportano anche i controlli touch per cambiare modalità e gestire la riproduzione audio con un semplice tocco di un dito.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello le super cuffie Bluetooth di Redmi fintanto che puoi risparmiare il 20% e riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno con la consegna rapida e completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.