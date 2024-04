Redmi Buds 4 Pro: audio premium a METÀ PREZZO solo OGGI

Solo per oggi e salvo esaurimento scorte gli Auricolari Redmi Buds 4 Pro possono essere tuoi a metà prezzo. Hai solo poche ore per acquistarli a un prezzo fantastico. Mettili ora in carrello a soli 44,99 euro, invece di 99,99 euro. Si tratta di un’occasione incredibile che trovi solo sul Mi Store Italia.

Approfitta dell’offerta solo per oggi

Questi auricolari premium sono davvero eccellenti. Grazie al supporto Hi-Res Audio hai un suono avanzato e ricco di dettagli. I driver dinamici doppi assicurano bassi ultra profondi e alti cristallini per una musica davvero spaziale. La consegna gratuita è inclusa in questa incredibile offerta lampo.

Redmi Buds 4 Pro: il miglior audio di sempre

Oggi puoi assicurarti un paio di auricolari premium al prezzo dei mediogamma. Sfrutta l’offerta a tempo del Mi Store. Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono tuoi a metà prezzo. Sì, stiamo parlando del 50% di sconto immediato. Ma sbrigati perché stanno andando a ruba e hai poche ore prima che la promo finisca.

Con la Cancellazione Attiva del Rumore a 43 dB ascolti la tua musica preferita senza interferenze né rumori di sottofondo. Inoltre, la tecnologia avanzata per ridurre il rumore del vento ottieni chiamate super chiare e un’immersività totale anche quando fai sport all’aperto.

La praticissima custodia di ricarica assicura fino a 36 ore di ascolto totali e fino a 9 ore di ascolto con una sola ricarica. Li estrai e si connettono subito ai tuoi dispositivi passando da uno all’altro facilmente. Fai veloce. Acquistali subito a soli 44,99 euro, invece di 99,99 euro. Con PayPal li paghi anche in 3 rate a tasso zero.