Redmi Buds 4 Lite: prezzo SHOCK solo per oggi sul Mi Store

Solo oggi acquisti i Redmi Buds 4 Lite a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Questo prezzo di favore, disponibile ancora per poche ore, lo trovi solamente sul Mi Store. Si tratta di un’offerta a tempo, valida oggi, che ti permette di mettere mano su questi auricolari premium dalle caratteristiche eccellenti. Pensa, hanno anche in dotazione il supporto per Google Fast Pair.

Grazie al Driver Dinamico da 12 millimetri, ti assicurano un suono potente e ricco di dettagli. I bassi risultano particolarmente profondi e gli alti estremamente cristallini. Senza tappi in-ear, aderiscono perfettamente alle orecchie senza però lasciare quella sensazione di occlusione tipica dei tappi in silicone. Vengono forniti con certificazione IP54, perciò sono resistenti all’acqua.

Redmi Buds 4 Lite: auricolari premium a prezzo da bancarella

Con gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite hai degli auricolari di qualità e la convenienza del Mi Store. Ultraleggeri, pesano solo 3,92 grammi. Indossali per molto tempo, non ti affaticheranno affatto. Le chiamate, grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore, sono sempre chiare e senza interferenze o rumori di sottofondo. Ti basta aprire la custodia per eseguire l’associazione. Subito pronti all’uso, la custodia di ricarica è super efficiente perché li mantiene sempre carichi.

Dotati di tecnologia Bluetooth 5.3, ti assicuri una connessione più veloce e più stabile per un’esperienza migliore. Addirittura puoi attivare la modalità bassa latenza quando giochi per assicurarti un’immersività e una precisione ancora più elevate. Passa da mono a stereo senza interruzioni e goditi un audio pieno e di qualità. Scegli questi auricolari by Xiaomi. Solo oggi li acquisti a 24,99 euro, invece di 34,99 euro, sul Mi Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.