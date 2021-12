Redmi Buds 3 Pro a prezzo BOMBA: scontone su eBay

Un paio nuovo di auricolari? Lo puoi acquistare a un prezzo veramente fantastico se approfitti dei mega sconti in corso su eBay. Perché aspettare gli ultimi giorni per fare i regali di Natale? Ora hai un'occasione più unica che rara che ti fa avere niente di meno le Xiaomi Redmi Buds 3 Pro a soli 51,76€.

In che modo? Ti basta aggiungere il prodotto al carrello e poi inserire in codice “DIC21EDAYS” per ottenere uno sconto del 15% e non solo visto e considerato che le spedizioni sono gratuite e operate in due/tre giorni. Insomma, cosa stai ancora aspettando?!

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: una bestia di wearable

All'apparenza potrebbero sembrarti molto semplici ma in realtà queste true wireless ti regalano un'esperienza da sogno. Ebbene sì: le indossi e non vuoi più toglierle tanto che sono comode e confortevoli. In più al loro interno custodiscono moltissime tecnologie che ti tornano utili.

Anzitutto vorrei farti sapere che hanno una batteria eccezionale. Da sole funzionano per 8 ore di fila mentre con la custodia di ricarica arrivano a toccare le 40 ore. Sappi che non è una caratteristica da poco, marchi ben più conosciuti hanno una durata di 24 ore massimo.

Dal punto di vista del suono non c'è niente da dire: la musica è corposa e con la cancellazione del rumore ibrida le telefonate le fai che sono una favola: niente frastuoni esterni ma solo tu e la tua voce.

In altre parole con questi auricolari a portata di mano non puoi sbagliare nulla e soprattutto non puoi rimanerne deluso. Allora acquistali subito su eBay a soli 51,76€ . Le spedizioni sono veloci e gratuite ma ricordati di inserire il codice “DIC21EDAYS” per ottenere questo prezzo fantastico.