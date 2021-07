Xiaomi ha già confermato che l'azienda lancerà il suo nuovo laptop RedmiBook nel mercato indiano il 3 agosto. Il lancio segnerà il debutto del nuovo laptop dell'azienda avente il sub brand Redmi.

Redmi Book 15: cosa sappiamo?

A parte la data di lancio, il brand non ha rivelato nulla sul portatile. Ma i dettagli sul prodotto in arrivo sono già trapelati online e ora l'ultima fuga di notizie proveniente da 91Mobiles fa luce sulle specifiche tecniche del dispositivo e sui dettagli dei prezzi.

L'azienda con sede in Cina si sta preparando a lanciare RedmiBook 15 in India il 3 agosto, il quale verrà fornito con un pannello da 15,6 pollici che offre una risoluzione dello schermo Full HD. È probabile che il display sia un'unità LCD.

Sotto il cofano, il device sarà alimentato dai processori Intel Core i3 e Core i5 di 11a generazione, abbinati a 8 GB di RAM. Il laptop sarà disponibile in due opzioni SSD PCIe: 256 GB e 512 GB.

Il laptop offrirà Wi-Fi dual band e Bluetooth v5.0 come opzioni di connettività. A differenza del primo Mi Notebook del marchio in India, questo verrà fornito con una webcam HD, quindi gli utenti non dovranno collegare un prodotto per il video in separata sede.

Ad occuparsi dell'audio ci saranno due altoparlanti da 2W, molto probabilmente in configurazione stereo. Per quanto riguarda le porte, il dispositivo verrà fornito con USB Type-C 3.1, USB Type-A, USB 2.0, HDMI e jack audio.

Nel comparto software, il laptop eseguirà il sistema operativo Windows 10. Attualmente, non ci sono informazioni sulla capacità della batteria, ma la perdita dice che il dispositivo verrà fornito con un caricatore da 65 W.

Xiaomi ha affermato che mira ad ampliare il proprio portafoglio di dispositivi nel mercato indiano e, in linea con ciò, il marchio lancerà prodotti come power bank, auricolari, smart band e altro ancora.

