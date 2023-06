Redmi 12C: grande ritorno con il NO IVA Week. solo oggi a 122€

Il più veloce riuscirà ad accaparrarsi un fantastico Xiaomi Redmi 12C a soli 122 euro, invece di 179,90 euro. Questo ottimo prezzo è disponibile solo per oggi grazie al NO IVA Week. Un grande sconto per un ottimo smartphone Android che rientra tra gli entry level comportandosi però a tutti gli effetti da mediogamma. Perdere questa occasione sarebbe un vero peccato anche perché sul Mi Store hai anche la consegna gratuita.

Pensa, a far girare app e giochi c’è il mitico processore MediaTek Helio G85 amato da tutti i gamer. Sfrutta la sua potenza installando e utilizzando tutte le app e i giochi che vuoi. Si aprono in un attimo e funzionano alla perfezione, anche contemporaneamente. Ottimo anche il consumo energetico che ottimizza la batteria da 5000 mAh già perfetta per garantire una lunga durata.

Redmi 12C: uno smartphone in forma

Allenato per funzionare sempre e in qualsiasi condizione, lo Xiaomi Redmi 12C è lo smartphone ideale per chi cerca affidabilità ed essenzialità. Il suo ampio display HD+ da 6,71 pollici è un ottimo punto di riferimento per il tuo gameplay e l’intrattenimento con film e serie TV. Scorri con piacere anche i tuoi social e goditi ogni contenuto con colori vivi e brillanti.

Grazie al sensore di impronte posteriore proteggi anche la tua privacy da occhi indiscreti o dai più curiosi. Scatta foto eccellenti grazie al sistema a doppia fotocamera da 50MP che immortala la tua vita e ciò che ti circonda dando risalto al bello e ai particolari. Inserendo cuffie jack da 3,5 mm attivi anche la radio FM inclusa. Acquistalo ora a soli 122 euro, invece di 179,90 euro, solo oggi sul Mi Store.

