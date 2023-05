Redmi 12C: con il Coupon di Xiaomi risparmi 30€

Con Xiaomi Redmi 12C acquisti un ottimo smartphone per te o una fantastica idea regalo per la festa della mamma. Tra l’altro sullo store ufficiale risparmi ben 30 euro. Mettilo nel carrello a 139,90 euro e inserisci il codice 12C20. Come per magia il prezzo si abbasserà a 119,90 euro, invece di 149,90 euro. Un’occasione decisamente conveniente per uno smartphone estremamente interessante.

La consegna gratuita è un ulteriore vantaggio offerto dallo Store di Xiaomi. Per prima cosa questo dispositivo di ultima generazione monta un processore MediaTek Helio G85. Con CPU fino a 2Gh e GPU fino a 1GHz, ottieni una fluidità perfetta approfittando così di prestazioni più bilanciate e senza paragoni. Grazie alla GPU Mali-G52, pensata per il gaming, vivi un’esperienza di intrattenimento pazzesca.

Redmi 12C: lo smartphone per tutti, ma sempre unico

Il Redmi 12C by Xiaomi è uno smartphone dedicato a tutti, ma estremamente unico. Il suo design esprime bene questo concetto, confermandone l’eleganza e la comodità di utilizzo. Con un ampio display Immersive da 6,71 pollici e tecnologia HD+ hai sempre immagini perfette e ben dettagliate. La doppia fotocamera da 50MP promette scatti perfetti anche al buio grazie alla modalità Notte.

Utilizzalo senza preoccuparti della carica residua perché è dotato di una batteria a lunga durata da 5000mAh. E con il caricabatterie da 10W, incluso nella confezione, ricarichi il tuo nuovo smartphone preservandone la salute. Il sensore di impronte posteriore ti assicura sicurezza e privacy. Acquistalo ora a soli 119,90 euro, invece di 149,90 euro, grazie al codice coupon 12C20.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.