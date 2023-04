Redmi 12 Pro: il prezzo crolla di 100€ su Amazon

Cerchi uno smartphone Android con tutte le carte in regola e che non ti lasci mai a terra? Il Redmi 12 Pro è un vero e proprio dispositivo per la Generazione Z. Con le sue eccezionali capacità fotografiche e le funzionalità di intrattenimento nella fascia media, è in grado di soddisfare tutte le sfide della vita dei giovani.

Oggi viene proposto su Amazon ad un prezzo imbattibile: può essere tuo a soli 339,90€, con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino. Davvero niente male!

La fotocamera è il punto forte di questo smartphone, dotato di un grande sensore flagship con OIS, obiettivi ultragrandangolari e macro. Il display AMOLED a 120Hz, con supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, offre un’esperienza visiva incredibile. La batteria da 5000mAh è integrata all’interno di un corpo sottile di soli 7,99 mm, garantendo un’esperienza utente più duratura e fluida. Inoltre, la ricarica turbo da 67W consente di caricare rapidamente la batteria in soli 15 minuti.

Il Redmi 12 Pro è dotato di un processore MediaTek Dimensity 1080 con 5G, che offre prestazioni straordinarie nella creazione di video e immagini, giochi e connettività 5G. Grazie alla maggiore velocità e alle bande di frequenza, è possibile comunicare online come se si fosse faccia a faccia. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore Sony IMX766 di livello ammiraglio, che garantisce immagini nitide e dettagliate. In definitiva, il Redmi 12 Pro è un dispositivo per la Generazione Z che offre una fotocamera straordinaria, un display vivido, una batteria duratura e una connettività 5G senza ostacoli. Se sei alla ricerca di uno smartphone affidabile e potente, questo è sicuramente la scelta giusta per te: a questo prezzo è da prendere assolutamente.

