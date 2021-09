Il Redmi 10 è stato lanciato per la prima volta in Malesia il mese scorso. Ora sembra che presto arriverà in Europa come predetto mesi or sono; tuttavia, una fuga di notizie ha rivelato le specifiche e i dettagli sui prezzi per il terminale di fascia media economico diretto nella regione.

Redmi 10: specifiche e prezzi europei

Secondo Roland Quandt di Winfuture.de, il Redmi 10 avrà le stesse specifiche del modello venduto nella regione asiatica. Tuttavia, sarà disponibile solo in una variante di RAM qui da noi.

Il Redmi 10 (in Europa così come nel resto del mondo) avrà un display FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 90Hz. Il processore Helio G88 di MediaTek lo alimenterà insieme a 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

Ci saranno quattro lenti sul posteriore: una principale da 50 MP, una camera ultragrandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per profondità e macro. La frontale invece, dovrebbe essere da 8MP.

Il Redmi 10 includerà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. A differenza di Nokia che non spedisce alcuni dei suoi telefoni di fascia media con un caricabatterie, il device di Xiaomi verrà fornito con un charger da 18 W nella confezione. Verrà anche spedito con una cover protettiva nella scatola.

La fonte ha rivelato che il telefono avrà il supporto per Dual SIM ma non ci sono conferme che abbia NFC. Sebbene non sia menzionato, il Redmi 10 venduto in Europa dovrebbe avere uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale, IR blaster, altoparlanti stereo e un jack audio.

Il sub brand del colosso cinese ha fissato un prezzo di € 179 sulla versione da 64 GB, mentre l'iterazione da 128 GB sarà venduta a € 199. Sfortunatamente, non vengono menzionati colori in cui il prodotto sarà disponibile quando verrà lanciato nel Vecchio Continente.

