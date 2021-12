Reddit: in arrivo tante nuove funzioni per iOS e non solo

In queste ore Reddit per iOS riceverà nuove funzioni pensate per rendere ancora più appagante l'utilizzo del social network. Come svela la compagnia, infatti, a partire da oggi, il client per i dispositivi Apple (ma anche Android e su desktop) potranno godere di alcune funzionalità a cui l'azienda ha lavorato per rendere più semplice la lettura dei post, la pubblicazione dei commenti e, più in generale, la fruizione della piattaforma.

Tante nuove funzioni di Reddit su iOS

Scopriamo le cinque importanti nuove funzioni di Reddit su iOS:

animazione dei voti e dei commenti : con questa funzionalità tutti gli utenti vedranno in tempo reale la variazione degli upvote e downvote. Lo stesso varrà anche per i commenti pubblicati sotto un post e il loro numero;

: con questa funzionalità tutti gli utenti vedranno in tempo reale la variazione degli upvote e downvote. Lo stesso varrà anche per i commenti pubblicati sotto un post e il loro numero; indicatori di scrittura : come per le più popolari applicazioni di messaggistica istantanea, quando un utente di Reddit entra all'interno di un post avrà l'opportunità di scoprire in tempo reale quanti altri utenti stanno digitando un commento. L'azienda, per tutelare la privacy dei propri utenti, mostrerà degli avatar stilizzati in alcun modo riconducibili ai veri utenti;

: come per le più popolari applicazioni di messaggistica istantanea, quando un utente di Reddit entra all'interno di un post avrà l'opportunità di scoprire in tempo reale quanti altri utenti stanno digitando un commento. L'azienda, per tutelare la privacy dei propri utenti, mostrerà degli avatar stilizzati in alcun modo riconducibili ai veri utenti; indicatori di lettura : per mostrare a ogni utente Reddit se due o più utenti stanno leggendo qualunque post;

: per mostrare a ogni utente Reddit se due o più utenti stanno leggendo qualunque post; nuovo design dei commenti: per mostrare agli utenti di Reddit quando un nuovo commento è stato aggiunto mentre si scorre lungo un post.

Queste novità saranno disponibili a partire da oggi per l'applicazione iOS, Android e anche sul web.