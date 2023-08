Red Magic 9 si mostra online: il gaming phone più potente è in arrivo

Il nuovo smartphone da gaming Red Magic 9 è appena stato avvistato sul portale di benchmarking Geekbench. Il dispositivo sarà un prodotto fantastico, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia e di un design mozzafiato. Disporrà dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm coadiuvato da tanta RAM.

Red Magic 9: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: il prossimo chipset di punta di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 8 Gen 3 e sarà svelato durante lo Snapdragon Summit di novembre che si terrà alle Hawaii. In queste ore abbiamo iniziato ad apprendere quali saranno i primi smartphone che disporranno di questa soluzione. Abbiamo visto OnePlus 12, il Galaxy S24 Ultra, lo Xiaomi 14 e adesso anche il gaming phone Red Magic 9. Ha il numero di modello Nubia NX769J, quindi al momento non possiamo sapere se i leaks indichino veramente questo device da gioco o se il codice faccia riferimento invece al futuro Z60 del brand asiatico. La scheda madre ha il nome in codice Pineapple e ha un’architettura 1+5+2 core; a riportare questi dati ci ha pensato l’insider Ice Universe.

Leggiamo che la velocità di clock è di 2,27 GHz mentre il core principale può arrivare a ben 3,19 Ghz. Sul fronte dei punteggi, il dispositivo ha ottenuto 1596 nel single core e ben 5977 nel multi-core di Geekbench5. Questi valori sono ben lontani da quelli registrati dal Galaxy S24 Ultra e visti di recente (2223 e 6661 punti) ed è strano perché, in fondo, il chipset dovrebbe essere il medesimo. Abbiamo ragione di pensare però che il device di Samsung disporrà di una variante speciale più performante.

Nelle notizie correlate vogliamo consigliarvi l’ottimo Red Magic 7S Pro che costa solo 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata, si può dilazionare l’importo in comode rate con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) o mediante il servizio esterno di CreditLine di Cofidis e in più avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire: è un gaming phone eccezionale dal valore altissimo ma dal prezzo incredibilmente basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.