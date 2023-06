Red Friday MediaWorld: Samsung Galaxy A33 in offerta a prezzo TOP

Il Samsung Galaxy A33 è una delle alternative più valide tra i medio gamma appartenenti alla fascia intorno ai 250-300 euro. Fratello minore del Galaxy A53, con cui condivide lo stesso design, è uno smartphone leggero ma allo stesso tempo prestante, con scatti superiori alla media e una durata media della batteria di un giorno e mezzo. Ecco perché ancora oggi è tra i medio gamma economici più venduti ed ecco perché rimane la prima scelta ora che il prezzo è sceso a 251,99 euro con l’ultima offerta del Red Friday di MediaWorld.

Samsung Galaxy A33 in sconto del 35% sul sito di MediaWorld

A questo prezzo il Galaxy A33 diventa un best buy che teme davvero pochi rivali. Il design a suo modo è rappresentativo di ciò che Samsung offre nella fascia media, cioè telefoni alla moda, colorati e con un ottimo pannello (risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90 Hz) che spicca in particolare per luminosità e contrasti. Voto alto anche sul fronte hardware, dove l’Exynos 1280 offre prestazioni più che convincenti durante l’uso quotidiano. Esperienza d’uso superiore alla media che si conferma anche nel comparto camere, soprattutto in condizioni di luce ottimali. Merita poi una menzione a parte l’autonomia, che qui avvicina le due giornate se non sottoposto particolarmente sotto stress.

Il modello in offerta sul sito di MediaWorld vanta la configurazione 6/128GB ed è in colorazione Black. Le spese di spedizione sono gratuite, volendo però puoi anche scegliere l’opzione Ritiro in negozio per andarlo a ritirare di persona nel punto vendita più vicino a casa tua, così da accorciare i tempi della consegna.

Cogli al volo l’offerta del Red Friday MediaWorld per beneficiare di uno sconto di quasi 140 euro rispetto al prezzo consigliato. L’offerta terminerà alla mezzanotte di domenica 4 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.