Red Friday MediaWorld: HP 15S in super offerta a 499 euro

Il portatile HP 15S è un notebook pensato per quelle persone che vivono ogni giorno connesse, tra impegni di ogni tipo, spesso lontano da casa. Affidabilità, potenza e autonomia sono i tre elementi cardine di un PC che ha tutto per diventare il miglior compagno di viaggio (leggi vita) di sempre.

Nell’ambito dell’iniziativa Red Friday, l’ offerta MediaWorld sconta il PC di HP del 33%, facendo crollare il prezzo a 499 euro rispetto ai 749,99 euro consigliati. In più se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nulla per le spese di spedizione.

HP 15S in sconto del 33% sul sito di MediaWorld

Il modello 15S di HP in offerta da MediaWorld presenta una configurazione di tutto rispetto: processore AMD Ryzen 5, SSD da 512GB e 16GB di RAM, a cui si aggiunge uno schermo da 15,6 pollici con cornice micro-edge e la scheda grafica AMD Radeon Graphics. Il design sottile e il suo peso sorprendentemente leggero fanno sì che lo puoi portare con te ovunque, anche quando sei in viaggio.

Le tue giornate di lavoro sono costellate di mille impegni? In tuo soccorso arrivano una capacità di storage superiore alla media, un’affidabilità al top e un’autonomia elevata. E se alla sera vuoi riposarti guardando un film o un evento sportivo, il display micro-edge ti darà numerose soddisfazioni.

Aggiungi al carrello ora l’HP 15S in offerta da MediaWorld, così da beneficiare di uno sconto sul prezzo consigliato pari a 250 euro. Non dimenticare infine di selezionare l’opzione Ritiro in negozio per non pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.