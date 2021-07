Dopo tanti mesi di attesa, finalmente ci siamo: Realme X7 Pro inizia a ricevere l'aggiornamento stabile ad Android 11. Ma scopriamo maggiori dettagli nell'articolo completo dedicato.

Realme X7 Pro: dopo mesi di attesa, ci siamo

Il marchio di smartphone cinese sub brand di OPPO ha presentato il realme X7 Pro in India all'inizio di febbraio. Nonostante il rilascio nel 2021, il telefono ha debuttato sul mercato l'interfaccia utente realme basata su Android 10. Ora, la società ha confermato di rilasciare l'aggiornamento beta ad Android 11 (Realme UI 2.0) solo nel secondo trimestre dell'anno corrente. Ora finalmente ci siamo: il telefono sta ricevendo via OTA l'update stabile dell'ultima versione del software di BigG.

Secondo un post della community di realme, il marchio ha iniziato a implementare l'interfaccia utente 2.0 basata su Android 11 (stabile) per il suddetto device in queste ore. Il firmware è attualmente in fase di seeding in batch, di conseguenza, è disponibile solo per pochi utenti selezionati.

L'ultimo aggiornamento di sistema per il telefono arriva con il numero di build RMX2121_11.C.03. Poiché realme X7 Pro è uno smartphone di fascia medio alta, il dispositivo ha ricevuto tutte le nuove funzionalità della UI in versione 2.0 e di Android 11. Detto questo, se un utente non dovesse essere soddisfatto della nuova esperienza software, può tornare alla versione precedente. Per fare ciò, occorrerà scaricare e installare il pacchetto di rollbackdal portale della compagnia.

Ultimo ma non meno importante, vale la pena notare che questo processo cancellerà la memoria interna del device e tutti i dati inseriti all'interno. Pertanto, si consiglia agli utenti di eseguire un corposo backup dei dati se si desidera tornare ad Android 10. Fateci sapere quando lo riceverete anche voi; potrebbero occorrere diverse settimane prima di vederlo ufficialmente da noi in Europa, pertanto non disperate.

Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito nei prossimi giorni; ve le forniremo non appena saranno disponibili.

