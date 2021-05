Realme sta correndo per portare Android 11 sulla maggior parte dei suoi recenti smartphone, ma dobbiamo dire che l'azienda – finora – ha avuto un ritmo piuttosto lento. Per i primi mesi del 2021, abbiamo visto l'update raggiungere solo un paio di dispositivi in ​​versione beta. Ora, la versione stabile sta venendo rilasciata per X3 e X3 SuperZoom.

Realme X3 e X3 Superzoom: completi e aggiornati

A questo ritmo, ci vorranno un paio di mesi prima che questo aggiornamento raggiunga gli smartphone di fascia bassa. Ad ogni modo, l'X3 e il SuperZoom hanno ricevuto la beta il mese scorso. Quindi, Realme è riuscito a risolvere tutti i bug rimanenti e ha reso stabile il firmware in meno di un mese. Oggi, la versione stabile sta raggiungendo i fortunati possessori di questi smartphone.

La nuova interfaccia utente Realme 2.0 basata su Android 11 offre una serie di novità e aggiornamenti visivi per gli utenti che acquistano uno dei device serie X3. È presente Realme Share che consente un trasferimento di file più veloce tra smartphone tramite Wi-Fi, così come la Dual Mode Music Share che ha uno scopo simile ma per le tracce audio.

Anche Android 11 e Realme UI si concentrano molto sulla sicurezza e sulla privacy degli utenti. Per questo motivo, l'azienda sta aggiungendo alcune modifiche importanti come opzione per nascondere tutte le applicazioni dietro un codice PIN. C'è anche la Porta invisibile che fornisce dati vuoti alle applicazioni che raccolgono informazioni personali.

Sfortunatamente, Realme X3 e Realme X3 SuperZoom non disporanno dell'Always On Display. Dopotutto, questi telefoni sono dotati di display LCD e grazie a ciò hanno il titolo di “fiore all'occhiello“. Sebbene offrano un'elevata frequenza di aggiornamento, la mancanza di un pannello AMOLED significa che AOD scaricherà facilmente la batteria.

Il nuovo aggiornamento è in fase di rollout con un peso di 668 MB e attualmente sta raggiungendo coloro che hanno già una beta installata. Si spera che Realme riesca ad espandere il lancio entro la fine di questo mese.

