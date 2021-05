Realme Watch S Master Edition è il risultato di una partnership con Grafflex; questa particolare iterazione sarà messa in vendita l’8 maggio sul territorio cinese. Non sappiamo se e quando arriverà anche da noi.

Realme Watch S Master Edition x Graffex

Il Realme Watch S Master Edition è stato annunciato in Malesia la scorsa settimana. Lo smartwatch ha le stesse specifiche dell’edizione standard annunciata lo scorso novembre, ma viene fornito con cinturini personalizzati e quadranti realizzati in collaborazione con Grafflex, un artista sudcoreano.

Per chi non lo sapesse, Graffex è un ingegnoso giovane artista della Corea del Sud il cui stile artistico combina cartone animato e cultura di strada. Ciò è evidente nei cinturini personalizzati e nei quadranti che ha progettato per il wearable del sub-brand di OPPO. Realme non è il primo marchio con cui il giovane artista ha collaborato. Attualmente sta lavorando anche con Disney, Nike e Converse.

Il Realme Watch S Master Edition viene fornito in una speciale confezione al dettaglio con due cinturini e adesivi personalizzati. Esistono anche t-shirt personalizzate ma non sappiamo se arriveranno con gli ordini dell’orologio o se queste verranno vendute separatamente. Gli acquirenti oltreoceano interessati potranno mettere le mani su questa nuova edizione personalizzata a partire dall’8 maggio su Shopee Malaysia per RM429 (~ $ 105).

Watch S Master Edition ha un display touch da 1,3 pollici con più di 100 quadranti, supporto per 16 modalità sportive, un cardiofrequenzimetro, un monitor dell’ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno. L’orologio ha anche una classificazione IP68, supporta gli avvisi delle app e il controllo della riproduzione musicale. La durata della batteria arriva fino a 15 giorni con una singola carica.

OPPO

Smartwatch