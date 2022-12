realme Watch 3 DI NUOVO in offerta sotto i 60€ (arriva prima di Natale)

Quando mancano meno di 48 ore a Natale, Amazon a sorpresa ha riproposto l’ottima offerta che aveva avuto per protagonista il realme Watch 3 a inizio mese. Se allora non eri riuscito ad approfittare dello sconto perché titubante, ora hai di nuovo la possibilità di acquistarlo a meno di 60 euro, risparmiando 10 euro sul prezzo di listino.

Il prezzo è di 59,99 euro e la spedizione è affidata ad Amazon: se lo ordini ora la consegna è garantita entro la giornata della vigilia di Natale, così da sfoggiare il tuo nuovo smartwatch durante il pranzo in famiglia del 25 dicembre. Giusto in tempo per attirare su di te l’attenzione in un momento così speciale.

Il nuovo realme Watch 3 è un piccolo capolavoro

Con il nuovo smartwatch di quest’anno, l’azienda realme ha fatto centro. Il modello realme Watch 3 si presenta con un design che strizza l’occhio ai migliori indossabili premium della categoria, con un display super da 1,8″ e un picco di luminosità fino a 500 nit, così da mantenere una visibilità chiara anche sotto la luce diretta del sole.

Tra le funzionalità premium offerte a meno di 60 euro da realme Watch si annoverano anche le chiamate con Bluetooth, grazie all’accoppiata vincente microfono e altoparlante in aggiunta alla tecnologia Bluetooth Dual-Mode, per telefonate senza più interruzioni.

Il dispositivo di realme sorprende anche nel supporto a oltre 110 modalità di allenamento, insieme all’analisi dettagliata del lavoro aerobico eseguito con focus su tempi di recupero ed efficienza del corpo (VO2max). Non mancano nemmeno il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la misurazione in tempo reale del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, così come il monitoraggio della qualità del sonno e dello stress. Tutto questo con un’autonomia della durata di 7 giorni.

Prendi al volo l’offerta di Amazon per risparmiare 10 euro sull’acquisto di realme Watch 3. Arriva prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.