Realme Watch 2: scopri come averlo a soli 25€

Vuoi uno smartwatch eccellente senza spendere una fortuna, ma non rinunciando alle migliori caratteristiche? Allora corri su eBay perché in questo momento c’è un Coupon fatto apposta per te che sta abbattendo i prezzi. Grazie a questa novità ti porti a casa il Realme Watch 2 a soli 25 euro, invece di 54,99 euro. Come? Semplice, mettilo ora in carrello e inserisci il codice FESTE23 nell’apposito spazio dedicato ai codici sconto, prima del check out. La consegna gratuita è inclusa.

Realme Watch 2: ottimo smartwatch, prezzo incredibile

Ebbene sì, con soli 25 euro ti porti a casa l’ottimo Realme Watch 2. Con 90 modalità sport puoi allenarti tenendo traccia dei tuoi progressi. Il design leggero, solo 38 grammi, lo rende particolarmente comodo da tenere al polso durante qualsiasi attività. Dimenticati di ricaricarlo grazie alla sua batteria che assicura fino a 12 giorni di autonomia. Con un grado di impermeabilità IP68 non teme nulla. Il monitoraggio del sonno, dell’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca è preciso.

Acquistalo ora a soli 25 euro, invece di 54,99 euro. Ricordati di inserire il codice FESTE23 nell’apposito spazio dedicato ai codici sconto, prima del check out. Inoltre, raggiungendo una spesa minima di 30 euro puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

