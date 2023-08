realme Watch 2 Pro: GPS e funzioni al TOP in super offerta su eBay

Tra gli smartwatch economici con funzionalità pro realme Watch 2 Pro è senza ombra di dubbio uno dei device più validi, quest’oggi merito soprattutto della super offerta di eBay che ti permette di acquistarlo spendendo una sciocchezza. Grazie a uno sconto immediato del 17%, infatti, il wearable del colosso cinese crolla ad appena 29€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Sono davvero tanti i motivi per cui dovresti acquistare subito realme Watch 2 Pro, indipendentemente dal prezzo super conveniente di oggi.

Grande sconto su eBay per lo smartwatch tuttofare realme Watch 2 Pro

Lo smartwatch di realme è realizzato con materiali di buona qualità, ha un bel design ed è anche impermeabile all’acqua. Frontalmente un eccellente pannello touch a colori ti mostra le informazioni più importanti con un gran numero di quadranti personalizzabili, mentre sul retro il sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come se non bastasse, realme Watch 2 Pro supporta la connettività GPS per il tracking preciso della posizione e più di 90 modalità di allenamento differenti.

Con un prezzo di vendita di appena 29€ hai finalmente a portata di mano un wearable bello, comoda da indossare e con un gran numero di funzionalità per il fitness e il tracking della salute. Acquistalo subito e sfrutta la consegna gratuita in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra; oggi lo paghi 29€ con lo sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.