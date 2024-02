Realme Watch 2 in offerta ad un SUPER PREZZO su eBay

Il realme Watch 2 è un ottimo compagno per le tue attività sportive, offrendoti ben 90 modalità sportive per monitorare i tuoi allenamenti con precisione. Puoi consultare informazioni dettagliate sulla durata degli allenamenti, le calorie bruciate, il ritmo medio, la frequenza cardiaca e altro ancora.

Oggi eBay lo propone ad un prezzo semplicemente fantastico: applicando il codice sconto “SANVALENTINO”, può essere tuo a solamente 26,46€!

Con una batteria extra-large da 315 mAh, questo smartwatch garantisce un’autonomia eccezionale di 12 giorni, consentendoti di utilizzarlo senza interruzioni per un’intera settimana. Inoltre, la ricarica magnetica rende il processo di ricarica semplice e conveniente.

Grazie al grado di impermeabilità IP68, il realme Watch 2 è resistente all’acqua fino a una profondità massima di 1,5 metri, quindi puoi indossarlo con tranquillità anche durante attività come lavare le mani o i piatti senza preoccuparti di danneggiarlo.

Inoltre, questo smartwatch offre la comodità del controllo dei dispositivi AIoT di realme, compresi auricolari, altoparlanti Bluetooth, lampadine, elettrodomestici e altro ancora, direttamente dal polso, offrendoti un maggiore controllo sulla tua esperienza di casa intelligente.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito in forte sconto! Ricordati di inserire il codice sconto “SANVALENTINO” al momento del checkout per pagarlo solamente 26,46€: un prezzo ridicolo per un dispositivo avanzato con tantissime funzionalità esclusive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.