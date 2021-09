Su Amazon c'è la videocamera di sicurezza di Realme e costa pochissimo adesso. L'ecosistema di prodotti del brand è in rapida crescita, ma con una costante: tutti i dispositivi hanno un equilibrio fra qualità e prezzo pazzesco. Se poi uno dei device è anche in sconto, allora rischi di fare un vero e proprio affare.

Questo gioiellino ha tutto quello che serve per garantirti il massimo controllo dell'ambiente dove deciderai di posizionarla: dalla connessione a Internet al sensore FHD, dotato anche di visione notturna. Spunta il coupon in pagina e accaparratela a 33€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Realme: una videocamera di sicurezza eccellente a prezzo regalo

Il modello che incontra le esigenze di tutti è senz'altro questo. Si, è questo perché c'è tutto quello che può servire, non solo il prezzo super concorrenziale.

Bella esteticamente, ha un design che è stato messo a punto per garantire la rotazione del sensore. Questo significa che puoi guardare a 360 gradi quello che c'è intorno al dispositivo: non solo quello che la camera ha di fronte a sé. Per iniziare a usarla con lo smartphone ci vorrà un attimo: basta scaricare l'apposita applicazione e procedere ad una rapidissima configurazione, che garantirti al device di collegarsi a Internet attraverso il WiFi. In questo modo, potrà trasmetterti le immagini in tempo reale, direttamente sullo smartphone, ovunque tu sia.

Non manca la visione notturna, che consente piena visibilità al buio. Questa feature, accompagnata dal rilevamento automatico dei movimenti, è un gran valore aggiunto per scoraggiare l'eventuale presenza di intrusi. Infatti, a bordo della videocamera di sorveglianza di Realme c'è un microfono e uno speaker. In soldoni, puoi ascoltare quello che accade nell'ambiente, ma anche intervenire con la voce, se lo ritieni opportuno.

Immagina: il sensore rileva un movimento, ti invia una notifica e tu puoi sentire quello che accade e – se lo desideri – intervenire per spaventare un intruso.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare: spunta subito il coupon in pagina e porta a casa questo gioiellino a 33€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home