Un nuovo smartphone Realme con numero di modello RMX3333 ha appena ricevuto la certificazione dall’autorità cinese TENAA. L’elenco ha rivelato tutte le specifiche e le immagini del dispositivo; al momento non ci sono informazioni sul nome ufficiale con cui arriverà sul mercato.

RMX3334: cosa sappiamo?

L’elenco TENAA rivela che il Realme RMX3333 misura 160,3 x 73,5 x 8,0 mm e pesa 175 grammi. Il dispositivo ospita un pannello AMOLED da 6,43 pollici con un foro nell’angolo in alto a sinistra. Lo schermo offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9 e un sensore di impronte digitali sullo schermo. È supportato da una batteria da 4.220 mAh che supporta la ricarica rapida. Tuttavia, non ci sono dettagli in merito alla velocità di ricarica che sarà supportate dal device.

Il terminale è un telefono 5G che trae energia da un processore octa-core a 2,4 GHz. Si prevede che arriverà nei mercati cinesi in varianti da 6 GB e 8 GB di RAM e modelli di archiviazione come 64 GB, 128 GB e 256 GB. Offrirà inoltre agli utenti uno slot per schede microSD per ottenere così ulteriore spazio di archiviazione per i propri dati, canzoni, musica e app.

L’RMX3333 ha una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il modulo della fotocamera posteriore del dispositivo ha un obiettivo principale da 48 megapixel, un obiettivo da 8 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11.

Nelle notizie correlate, Realme ha annunciato ieri gli smartphone Realme 8 4G e Realme 8 5G in Thailandia. Con un prezzo di partenza di 9.999 Baht, quest’ultimo offre specifiche tecniche come il display IPS LCD FHD + da 6,5 ​​pollici, il chipset Dimensity 700, fino a 6 GB di RAM LPDDR4x, fino a 128 GB di memoria UFS 2.1, una batteria da 5.000 mAh con Supporto per la ricarica da 18 W, una fotocamera frontale da 16 megapixel e un sistema a tripla fotocamera da 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel.

