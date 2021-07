Realme India ha appena lanciato i nuovi orologi facenti parte della serie Watch 2, le cuffie Buds Wireless 2 e le Buds Q2 Neo.

Realme Watch 2, Buds Q2 Neo e Buds Wireless 2

Il sub brand di OPPO ha appena lanciato un paio di nuovi prodotti in India nella giornata di oggi venerdì 23 luglio 2021. Fra i nuovi device troviamo la serie Watch 2, la TWS Buds Wireless 2 e le Buds Q2 Neo.

Gli smartwatch arrivano con uno display dalla forma quadrata, simile al loro predecessore lanciato l'anno scorso. Il Watch 2 Pro presenta anche una serie di funzionalità inedite. C'è un display a colori da 1,75 pollici con un rapporto schermo/corpo più elevato rispetto all'ultima generazione, insieme a miglioramenti ai quadranti, nuove modalità sportive e il rilevamento della posizione GPS.

Il Watch 2 standard sfoggia un pannello più piccolo da 1,4 pollici e arriva anche con 90 modalità sportive: basket, boxe, danza, golf, escursionismo, ciclismo indoor e molte altri. Altre features per entrambi gli smartwatch includono Promemoria idratazione, Promemoria sedentarietà, Controllo fotocamera e Assistente di mediazione.

In particolare, la serie Watch 2 supporta anche il monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue, oltre al monitoraggio del sonno. La società dichiara 12 giorni di durata della batteria per Watch 2 e fino a 14 giorni per Wach 2 Pro. Questi possono anche connettersi all'app Realme Link.

Buds Wireless 2 e Buds Wireless 2 Neo

Oltre alla serie Watch 2, l'azienda ha anche lanciato una nuova linea di auricolari con archetto da collo. Le Buds Wireless 2 e le Buds Wireless 2 Neo sono state appena annunciate. Il primo arriva con il supporto per la cancellazione attiva del rumore e LDAC, che è un codec Bluetooth avanzato che permette di avere una migliore qualità del suono su tracce audio ad alta risoluzione. Ad ogni modo, supporta ancora i codec AAC e SBC. Presenta un design con archetto da collo con driver dinamici da 13,6 mm.

Per l'autonomia, si stimano ben 22 ore di durata della batteria per Buds Wireless 2, con attivo il supporto per la ricarica rapida e modalità di gioco a bassa latenza di 88 ms. Il prodotto arriva con un grado di resistenza all'acqua IPX5. Supporta ENC (cancellazione del rumore ambientale).

Buds Q2 Neo

Infine, Realme ha presentato anche i nuovi auricolari Buds Q2 Neo in India. La differenza principale fra il modello classico e la variante Neo è la mancanza di cancellazione attiva del rumore. Il nuovo wearable è dotato di ENC per prestazioni migliori durante le telefonate. Offre anche la modalità di gioco a bassa latenza di 88 ms e può connettersi all'app Link anche per impostazioni personalizzate. L'azienda afferma di poter offrire circa 20 ore di riproduzione. Utilizza il Bluetooth 5.0.

